أستاذ بالأزهر: الاستقرار الأسري مبني على اتباع المنهج الإلهي (فيديو)

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن الاستقرار الأسري مبني على إتباع المنهج الإلهي، مشيرًا إلى أن المجتمع لا يصلح إلا بصلاح الأسر ويفسد المجتمع بفساد الأسر.

وأكد القوصي، خلال استضافته في برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، أن القانون الإلهي نظم كل العلاقات على وجه الأرض، فليس للإنسان أن يخترع لنفسه نظامًا، فهناك ترابط بين البشر بعضهم البعض يبدع الله لهم كيف يتعامل بعضهم مع بعض بين الرجل وزوجته، والولد ووالده، والوالد وولده، والعامل ومن يعمل معه، بين الأصحاب والجيران فيما معناه أن أي علاقة بشرية نظمها الله الذي خلقنا ونظم لنا العلاقات.

وأشار أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن الإنسانية لن تستمر إلا بالزواج الذي شرعه الله عز وجل، مواصلا: «إن الله أحاط هذه الأسرة بمواثيق وضوابط يضمن لها الاستقرار والحياة».