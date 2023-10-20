تفاصيل مبادرة «افرش بيتك» للمقبلين على الزواج.. 4 غرف بـ85 ألف جنيه بالتقسيط

يواجه كثيرون من المقبلين على الزواج، الراغبين في فرش عش الزوجية، ارتفاع أسعار الأجهزة والأثاث، لذا أطلق مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، مبادرة توفير الأثاث بأسعار مخفضة تحت شعار «إفرش بيتك»، وذلك للتيسير على المواطنين والمقبلين على الزواج.

مبادرة «افرش بيتك» من مصنع «قادر»

وتوفر مبادرة «إفرش بيتك» التابعة لمصنع قادر الأثاث بأحدث التصميمات، وبسعر مخفض، مع إمكانية التقسيط، حيث توفير أثاث 4 غرف كاملة، بسعر 85 ألف جنيهًا، بضمان عام ضد عيوب الصناعة.

كيفية الحصول على منتجات مبادرة افرش بيتك

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن»، مكان معرض مصنع قادر للصناعات المتطورة ومواعيد العمل، من أجل الاستفادة بمبادرة «إفرش بيتك».

مكان وموعد مبادرة افرش بيتك

يمكن للراغبين في الاستفادة من مبادرة افرش بيتك، والإطلاع على الأثاث الموجود بها من خلال معرض المنتجات، وعنوانه أول شارع الطيران بمدينة نصر، أمام فندق «سونستا» من يوم الأحد للخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

وتوفر مبادرة افرش بيتك، أثاث 4 غرف كاملة، بسعر 85 ألف جنيهًا، مع منح الأثاث الموجود في المبادرة ضمان من الهيئة العربية للتصنيع، لمدة عام ضد عيوب الصناعة، ويكون سداد قيمة الأثاث في المبادرة في التقسيط، بدون مقدم، مع إمكانية أن يتم سداد التقسيط حتى 96 شهر كاملة.

أثاث منفرد بالمبادرة لتجديد المنازل

كما يوفر معرض قادر العديد من قطع الأثاث من أجود أنواع الأخشاب، وبالتقسيط لمدة 8 سنوات، مما يتيح للأسرة الراغبة في تجديد نوع معين الأثاث تغييره بسهوله، إذ يوفر المصنع أسرة وأدلبة وكمودينو وأسرة أدوار، وسلة مهملات كبيرة وغيرها الكثير من المنتجات الأساسية للمنزل.

مصنع قادر يوفر المنتجات الاستراتيجية الهامة

يوفر مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع عددًا من المنتجات الاستراتيجية الهامة، منها العربات المُدرعة وسيارات المطافي وعربات نقل الأموال والصناعات خشبية.