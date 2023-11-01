عمر السعيد مراسل صحفي في فيلم «المنبر»

يعيش الفنان عمر السعيد، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تعاقد على المُشاركة في بطولة فيلم جديد يحمل اسم «المنبر»، بالتعاون مع الفنان أحمد حاتم، الذي انطلق تصويره مؤخرًا.

وكشف أحد صُنّاع الفيلم لـ«الوطن»، تفاصيل الشخصية الذي يُجسدها الفنان عمر السعيد، داخل فيلم «المنبر»، حيث يؤدي دور مراسل صحفي، لإحدى وكالات الأنباء العالمية، وتجمعه مشاهد مباشرة بالفنان أحمد حاتم.

أبطال فيلم المنبر بطولة أحمد حاتم

ويشارك أحمد حاتم بطولة فيلم المنبر عدد من النجوم أبرزهم آيتن عامر، كمال أبو رية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد عبدالعال.

وتدور قصة «المنبر» وهو اسم مبدئي، في إطار تاريخي يحمل مزيجًا من الإثارة والتشويق، ويجسّد خلاله أحمد حاتم شخصية عالم أزهري.

في سياق آخر، يعرض حاليًا بدور السينما فيلم حسن المصري، بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.