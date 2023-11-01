أحمد حاتم يجسد دور عالم أزهري في فيلم «المنبر»

يخوض الفنان أحمد حاتم تجربة سينمائية جديدة تحمل اسم «المنبر»، والذي انطلق تصويره داخل منطقة الحطابة بالقاهرة، بالتزامن مع عرض فيلمه «حسن المصري» في دور السينما، وحقق 5 ملايين جنيه إيرادات خلال 4 أسابيع.

أبطال فيلم «المنبر»

ويشارك أحمد حاتم بطولة فيلم المنبر عدد من النجوم أبرزهم آيتن عامر، كمال أبو رية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد عبدالعال.

قصة فيلم المنبر

وتدور قصة «المنبر» وهو اسم مبدئي، في إطار تاريخي يحمل مزيجًا من الإثارة والتشويق، ويجسّد خلاله أحمد حاتم شخصية عالم أزهري.

فيلم الملحد

ويترقب أحمد حاتم موعد طرح فيلم الملحد بدور العرض السينمائي، والذي جرى الانتهاء من تصويره منذ نحو عام، ويشارك في بطولته حسين فهمي، محمود حميدة، شيرين رضا، نجلاء بدر، صابرين، تارا عماد، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.

ويعرض حاليًا بدور السينما فيلم حسن المصري، بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.