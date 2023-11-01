«الصحة»: استقبال 46 جريحا من أصل 81 في معبر رفح بينهم أطفال حالتهم صعبة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل وآخر تطورات استقبال المجموعة الأولى من إصابات الفلسطينيين بقطاع غزة.

وضع نحو 40 سيارة إسعاف عند المعبر

قال المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، إنه بناء على التكليفات الرئاسية استقبل معبر رفح مجموعات من المصابين، مضيفا أنه جرى وضع نحو 40 سيارة إسعاف عند المعبر.

ولفت إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أبلغت نظيرتها المصرية بنقل 81 جريحا من الإصابات البالغة، موضحا أن ما جرى استقباله 46 مصابا، وجرى نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء ودير العبد والعريش.

أطفال بين المصابين

تابع «عبدالغفار» أن هناك أطفالا بين المصابين الذين جرى استقبالهم اليوم عبر معبر رفح، مؤكدا أن حالتهم صعبة جراء الإصابات البالغة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة قدمت تطعيمات لأطفال من مزدوجي الجنسية ضد شلل الأطفال والغدة النكافية.