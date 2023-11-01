«قانونية» مستقبل وطن: فتح معبر رفح انتصار جديد لإرادة الدولة المصرية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تمارس كل أنواع الدبلوماسية لحل الأزمة الفلسطينية ووقف حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال تحركات دولية على أعلى مستوى.

رفض مصر لخروج الأجانب قبل دخول المساعدات

وأكد عبد اللطيف، أن معبر رفح واحد من تلك التحركات التي يتم استخدامها كورقة ضغط لحل الأزمة ووقف هذه الحرب الشنعاء، وتمثل ذلك من خلال رفض مصر خروج الأجانب قبل دخول المساعدات ونجحت مصر في ذلك وفرض إرادتها على كل الأطراف ، واليوم يعد فتح معبر رفح لخروج عدد من مزدوجي الجنسية ودخول حزمة من المساعدات للأشقاء في غزة تأكيدًا أيضا مدى نجاح الدبلوماسية المصرية في استخدام كل الأدوات للوصول لحلول.

وأشار أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن فتح معبر رفح لدخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة بداية حقيقية لانفراج الأزمة الفلسطينية التي سببها القصف الإسرائيلي على المدنيين العزل، وخطوة إضافية للخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية لوقف هذه الحرب في قطاع غزة ووقف الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

مصر تعمل على تحقيق السلام ووقف التهدئة داخل القطاع

وتابع بأن مصر تعمل على تحقيق السلام ووقف التهدئة داخل قطاع غزة، لافتا إلى أن كل هذه الجهود والتحركات من قبل الدولة المصرية تكشف بالأدلة دور مصر المحوري في القضية وليس من خلال تصريحات بل من خلال واقع ملموس على الأرض وتحركات حقيقية على كافة الأصعدة فأثبتت القيادة المصرية أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تملك رغم قوتها استراتيجية التعايش والسلام وفرض ذلك على كل الأطراف، وهو ما جعل العالم يسمع لصوت مصر ويخضع لإرادتها باعتبار ذلك هو صوت الحق والعدل.