«حملة السيسي الانتخابية»: رفح شهدت تجهيزات مكثفة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن منطقة رفح شهدت تجهيزات مكثفة من أجل استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية: «من رحم المعاناة يولد الأمل.. فمنذ صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 تشهد منطقة رفح تجهيزات مكثفة، واستقبال سيارات الإسعاف والفرق الطبية المجهزة الجرحى والمصابين من أشقائنا الفلسطينيين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي الغاشم، وكذلك استقبال حاملي الجنسيات المزدوجة».

وأضافت الحملة الرسمية: «هذه المشاهد تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تدخر جهدا ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة».

وتابعت الحملة: «وامتدادا للجهود المصرية التي ما زالت مصر تقدمها وتتمثل في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة عبر منفذ رفح».

واختتمت: «ندعو للشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونؤكد على حقهم في العيش بكرامة وأمان، في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».