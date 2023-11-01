سلامات يا أهل «غزة»

نجحت الجهود المصرية المكثفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والجانب الفلسطينى وإسرائيل، فى إعادة فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى للبدء فى إدخال الجرحى إلى مصر، وإجلاء الرعايا الأجانب فى الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، ولا تزال الاتصالات مستمرة حالياً للاتفاق على آلية تضمن استمرار فتح المعبر لاستقبال مزيد من الجرحى والرعايا الأجانب خلال الفترة القادمة، وفقاً للأعداد المتفق عليها بين مختلف الأطراف.

وأكدت مصادر نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية فى التنسيق مع مختلف الدول لضمان وجود ممثليها فى نطاق المعبر من الجانب المصرى لاستقبال رعاياها، وتوفير المستندات التى تساعد فى عملية عودتهم إلى دولهم بعد تلقى العلاج. وكشف الدكتور خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، عن دخول 5 سيارات تحمل الحالات الحرجة جداً؛ لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية، مؤكداً أن المستشفيات المصرية مستعدة تماماً، لتقديم سبل العلاج للأشقاء الفلسطينيين.

وذكر بيان لوزارة الصحة، أمس، أنه فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتقديم جميع أوجه الدعم الصحى للأشقاء فى غزة تم توقيع الكشف الطبى على جميع الحالات، وتشخيصهم تشخيصاً دقيقاً، وتحويل 16 مصاباً للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، وجارٍ تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات، وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما جرى توقيع الكشف الطبى على ١١٧ من رعايا الدول الأجنبية، منهم ٣٥ طفلاً تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائى.

ولقى نجاح الجهود المصرية فى فتح المعبر إشادات محلية وإقليمية ودولية، ووجه أهالى الجرحى الفلسطينيون والرعايا الأجانب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية على جهود إخراج أبنائهم الجرحى من «غزة» لإنقاذ حياتهم. ورحبت منظمة الصحة العالمية بقرار دخول المصابين من غزة للعلاج فى مصر.

وذكرت المنظمة على موقعها الرسمى بمنصة «إكس»: «لقد عملنا مع وزارة الصحة المصرية على التخطيط لعمليات الإجلاء الطبى، وسنواصل تقديم الدعم، ويجب ألا يتم تحويل الاهتمام عن الاحتياجات الأكبر بكثير لآلاف المرضى فى غزة، والعديد منهم فى حالة هشة للغاية ولا يمكن نقلهم». وأضافت: «نحن بحاجة إلى تسريع فورى فى تدفق المساعدات الطبية المسموح بها إلى غزة، ويجب حماية المستشفيات من القصف والاستخدام العسكرى».

وسلطت شبكة «سى إن إن» الأمريكية الضوء على الجهود المصرية لاستقبال الجرحى والمرضى، وتحدث مسئول مصرى للشبكة الأمريكية، وقال إن سيارات الإسعاف المصرية تنقل المرضى الفلسطينيين المصابين، من غزة للعلاج فى مصر.

فيما وصف تقرير لموقع «أى آر إينسايدر» الأمريكى أن مصر تمتلك نفوذاً كبيراً فى الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل، كما سلط التقرير الضوء على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أكد خلالها رفضه تصفية القضية الفلسطينية.

كما أسفرت الجهود عن نجاح مصر فى زيادة العدد اليومى لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المخصصة لقطاع «غزة»؛ تخفيفاً من الأزمة التى يشهدها سكان القطاع.

فتح معبر رفح أمام مصابى العدوان الإسرائيلى والرعايا الأجانب لتلقى العلاج فى مصر

وواصل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يومه الـ26 على التوالى، منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى»، التى نفذتها الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضى، وذكرت وزارة الصحة بالقطاع أن الحصيلة لا تقل عن 8796 شهيداً وأكثر من 26 ألف مصاب فى غزة والضفة الغربية، بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة، جرَّاء القصف الإسرائيلى، وأن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين. وأعلنت «الصحة» الفلسطينية خروج مستشفى «الصداقة» التركى فى غزة عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وكان المستشفى التركى يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.