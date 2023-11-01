الشيخ خالد الجندي: التبرع بالدم لأهل فلسطين جهاد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التبرع بالدم لأهل فلسطين جهاد وليس صدقة، إذ أن الصدقة تكون في الأمور الزائدة عن حاجة الإنسان، والدم لم يزيد عن حاجتنا، وبالتالي التبرع به لا يكون بأمر زائد عن حاجة الإنسان.

التبرع بالدم لأهالي غزة ليس صدقة

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه حلقة ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، أن التبرع بالدم لا يمكن أن يكون صدقة، إذ أن الصدقة تكون لمحتاج، وأهل فلسطين غير محتاجين، بل نحن الذين نحتاج لهم ولقيمهم وصبرهم وعزيمتهم.

وكان الشيخ خالد الجندي يقدم فقرة «حوار الأجيال» ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، ويستضيف الشباب والفتيات من أجل مناقشتهم في الأمور الدينية والحياتية، وطرح عليهم سؤال «هل التبرع بالدم لأهالي قطاع غزة صدقة أم جهاد أم هدية؟».

وتباينت الآراء بين الضيوف حول كون التبرع بالدم لأهالي قطاع غزة في الفترة الحالية صدقة وجهاد.