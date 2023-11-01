علم فلسطين يقود رحلة جمهور الأحمر لدعم فريقهم أمام صنداونز.. «معاك يا أهلي»

توجه جماهير النادي الأهلي من أجل حضور مباراة النادي الأهلي ضد خصمه صان داونز والذي يعقد اليوم في السادسة مساء، وخرج الجماهير متجهين إلي الاستاد من أجل حضور المباراة.

تشجيع جماهير النادي الأهلي بالدقهلية

وحمل الجماهير عدة أعلام للنادي الأهلي وبدأ الجمهور في ترديد عدة أغاني وهتافات خاصة بالنادي الأهلي بينها من الثالثة شمال وفريق كبير.

وعبر الجمهور عن ضرورة مساندة ناديه الخاص النادي الأهلي لذا يستعد الجمهور في الدقهلية من أجل الذهاب إلى كل مباراة يسمح لهم الحضور بها في الاستاد لمساندة جمهوره ودعمه من أجل تحقيق الفوز.

وحمل الجماهير العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري تعبير عن مساندتهم لفلسطين فقال محمد البكري لـ«الوطن» أنه خرج مع الجماهير اليوم من أجل دعم فريقه وحمل العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري من أجل التعبير عن دعمه لفلسطين الشقيقة.

وأوضح أنه يشعر بالحزن لما يحدث في غزة ويتمني أن تحل تلك المشاكل في أسرع وقت وتعود فلسطين حرة: «كل يوم بندعي لإخواننا للفلسطنين أن ربنا يعدي الأزمة دي على خير وترجع بلدهم من تاني، وبندعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قرارات الخاصة بقضيه فلسطين بشكل كامل فهو واعي لقراراته وهي صائبة».

وأوضح سامح محمد رزق لـ«الوطن» أنه خرج من أجل تشجيع فريقه في مباراة اليوم ضد الفريق الأخر، وحرص علي إحضار العلم الفلسطيني من أجل رفعه في المباراه تعبيرا عن التضامن مع القضية الفلسطينية.