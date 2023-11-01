خطوات تطوير سوق المال في البورصة المصرية.. زيادة فرص التمويل ونمو الشركات

تسهم البورصة المصرية في هيكلة الشركات العائلية التي تطمح في التوسع والنمو بطريقة احترافية وبمنهجية عمل قائمة على اختيار الأكفأ، وتؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة لما لذلك من مردود إيجابية على زيادة فرص التمويل ونمو الشركات وتعظيم ربحيتها واستمراريتها على المدى الطويل.

خطوات تطوير سوق المال في البورصة المصرية

تنشر «الوطن» خطوات تطوير سوق المال في البورصة المصرية حسبما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية ويمر بعدة بنود كالتالي.

- تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية يسمح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية.

- إتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية.

- خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية ومظلة واحدة.

- يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

- تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.

- إطلاق مشروع «تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية»، يهدف لتوفير أدوات جديدة بالسوق أمام المستثمرين.

- يُسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وضبط تحصيل وتوريد الضرائب عن عائدات أذون وسندات الخزانة، وهو أمر له أثر جيد على التدفقات النقدية.