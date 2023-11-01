انطلاق مرحلة «البراعم» بالمشروع القومي للموهبة بالدقهلية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية انطلاق فعاليات تدريبات مرحلة «البراعم» بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، اليوم، وتضم مرحلة البراعم 6 مراكز في ألعاب: الجودو، وألعاب القوي بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، ورفع الأثقال بنادي الناصرية الرياضي، ورفع الأثقال بمركز شباب مدينة السنبلاوين، ورفع الأثقال بمركز شباب مدينة المطرية، والمصارعة بنادي دكرنس الرياضي، خلال الموسم الرياضي 2023/2024 بمحافظة الدقهلية.

فعاليات بدء المشروع القومي للمواهب بالدقهلية

وقالت المديرية في بيان لها إن الفعاليات بدأت بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، كما انطلقت تدريبات مرحلة البراعم في لعبة الجودو بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، بحضور محمد القناوي مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، محمد سعد مدرب براعم الجودو.

وحضرت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فعاليات تدريبات مرحلة البراعم لألعاب القوى بالملعب الرئيسي باستاد المنصورة الرياضي، في وجود آية حسام، مدرب ألعاب القوى، هالة إبراهيم مساعد مدرب ألعاب القوى.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال انطلاق فعاليات تدريبات مرحلة البراعم بالدقهلية، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات القومية الواعدة في الألعاب الرياضية.