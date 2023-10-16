«رياضة الإسكندرية» تحصد جائزتين في المشروع القومي للرواد بكفر الشيخ

كرمت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، فريق الرواد الحاصل على المركز الأول ترتيب عام في اللقاء الختامي المجمع للرواد في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر الماضي، وفريق مراكز تدريب المرأة الفائز بالمركز الثاني ترتيب عام في اللقاء الختامي المجمع للمشروع القومي للفتاة والمرأة، والذي نفذ خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر، بالمدينة الشبابية بالغردقة.

تهنئة الفرق الفائرة

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المديرية هنأت الفرق الفائزة وأثنت على النتائج التي حققها فريق الرواد في اللقاء الختامي المجمع للرواد، مضيفة أن «الرواد» هو الشعاع الذي يسطع ويبرهن أن الأنشطة الرياضية ليس لديها سن معين، كما تم تهنئة الفريق الفائز من مراكز تدريب المرأة في اللقاء الختامي.

الدعم الدائم للرياضة

وأكدت أن هذه اللقاءات تهدف إلى ممارسة المرأة للرياضة من سن 14 سنة فيما فوق لرفع كفاءتها البدنية، كذلك ممارسة مجموعة من الأنشطة مثل اللياقة البدنية وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة وعروض رياضية وكاراتيه، وذلك في إطار الاهتمام بالمرأة وتجديد عهد الوفاء بحقوقها السياسية والإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، وتحافظ مديرية شباب الإسكندرية على الدعم الدائم للرياضة بصفة عامة وللرواد وللاعبي المشروع القومي للفتاة والمرأة بصفة خاصة.