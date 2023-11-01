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الأزهر ينفي سفر «الإمام الأكبر» إلى معبر رفح: كلام عار عن الصحة

كتب:

عمرو صالح
09:06 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

نفى المركز الإعلامي للأزهر، صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى معبر رفح البري، مؤكدا أن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، مهيبا بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله عن شيخ الأزهر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والممثلة في صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي وبوابة الأزهر الإلكترونية.

شيخ الأزهر

جاء ذلك بعد أن انتشرت معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد سفر شيخ الأزهر إلى معبر رفح البري. 

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