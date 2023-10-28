ذكرى ميلاد محمد سيد طنطاوي.. أهم المعلومات عن شيخ الأزهر السابق

يوافق اليوم مرور 95 عاما على ميلاد الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، إذ عين الراحل شيخا للأزهر في 27 مارس 1996، وشغل المنصب إلى رحيله في 10 مارس 2010 م.

محمد سيد طنطاوي في سطور

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ولد محمد سيد طنطاوي في قرية سليم الشرقية في محافظة سوهاج في 28 أكتوبر عام 1928.

- حصل على الدكتوراة في الحديث والتفسير العام 1966م بتقدير ممتاز.

- عمل كمدرس في كلية أصول الدين، ثم انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات.

- عمل فى المدينة المنورة كعميد لكلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

- عين مفتيًا للديار المصرية في28 أكتوبر 1986م.

- عين شيخاّ للجامع للأزهر في27 مارس 1996م.

مؤلفات محمد سيد طنطاوي

أصدر محمد سيد طنطاوي العديد من المؤلفات من بينها: «التفسير الوسيط للقرآن الكريم» في خمسة عشر مجلداً، و«القصة في القرآن الكريم» في مجلدين.

- خصص عددا من مؤلفاته للمرأة مثل : «المرأة في الإسلام»، و «كلمة عن تنظيم الأسرة»، وحول الأحكام الشرعية، أصدر «الاجتهاد في الأحكام الشرعية»، «معاملات البنوك وأحكامها الشرعية»، و«فتاوي شرعية»

- عن القرآن الكريم «حديث القرآن عن العواطف الإنسانية»، وتعرض للقضايا الإنسانية منها «الشائعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام » كما ألف «الفقه الميسر، و«تحديد المفاهيم»، و«أدب الحوار في الإسلام»، وغيرها من المؤلفات.