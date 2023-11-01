نجوم شاشة «القاهرة».. النجاح «احتراف»

بفخر واعتزاز يتحدث نخبة من إعلاميى «القاهرة الإخبارية»، عن تجربة كل منهم فى ذلك الكيان الكبير الذى وُلد على أيدى كثيرين منهم، فيما التحق آخرون به بعد انطلاقه قبل عام من اليوم.

كوادر مصرية وعربية، أساتذة وشباب، يمثلون حالة تواصل بين الأجيال يعملون فى منظومة إعلامية تُدار بكفاءة إدارية، يعبرون لـ«الوطن» عما يجول بخاطرهم وهم يرون الكيان الكبير الذى يعملون تحت مظلته وقد انقضى عام على انطلاقه.

شغف البدايات وصعوبتها، وعمق التجارب وثرائها، ومحطات مهنية، حياة الاستوديو والنيوز روم وفترات الاستراحة وسط عمل شاق، وتفاصيل مهنية وإنسانية كثيرة تضمنتها رسائل نجوم القاهرة الإخبارية على الشاشات.

لكن العامل المشترك فى معظم هذه التفاصيل هو شعور عام بفخر الانتماء للقاهرة الإخبارية، وسعادة بالنجاح الذى تحقق فى وقت قياسى.

فى بلد عريق بحجم مصر، ينتمى لوطن عربى كبير، ويقع فى قلب إقليم مضطرب وعالم متغير، تبدو صناعة الإعلام كقوة ناعمة مهمة شاقة، أخذها على عاتقهم إعلاميون وصحفيون ومذيعون ومراسلون ومخرجون وفنيون وإداريون من المصريين والعرب الذين التأم شملهم تحت راية القاهرة الإخبارية، فكان النجاح حليفهم.

برامج ونشرات أخبار وتغطيات ولقاءات حصرية وبرامج على مواقع التواصل الاجتماعى.. انفرادات وأخبار وحوارات وتحقيقات وأفلام وثائقية، وجدت طريقها إلى شاشة القاهرة الإخبارية، ضمن وجبات إعلامية وإخبارية كان المشاهد العربى فى اشتياق واحتياج إليها عبر وسيط إعلامى وطنى وقومى لا يخدم أجندات خارجية.

وخلف هذه الصناعة الثقيلة وقف فريق القاهرة الإخبارية ونجومها يؤدون بكفاءة ومهنية لتكتمل الصورة ويتحقق الشعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر».