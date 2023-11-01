«أباتشي» إسرائيلية تقصف قطاع غزة أثناء بث مباشر لـ«القاهرة الإخبارية»

شنت طائرة «أباتشي»، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على قطاع غزة، حيث أطلقت عدداً من الصواريخ على أهداف في القطاع الفلسطيني، أثناء بث مباشر لقناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأربعاء.

ووفقاً لما أعلنته القناة، قامت المروحية القتالية، التابعة لجيش الاحتلال، بإلقاء المقذوفات على قطاع غزة، عقب إلقاء طائرات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء غزة، في قصف مستمر لقوات الاحتلال في داخل القطاع.

على صعيد آخر، استقبلت مصر عدداً من الجرحي الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بعد فتح معبر رفح البري، تمهيداً لنقلهم إلى عدد من المستشفيات في الشيخ زويد والعريش، للحصول على العلاج اللازم.

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، الذين استقبلتهم مصر من قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بلغت نحو 80 مصاباً وجريحاً، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين، فيما تستعد مستشفيات الشيخ زويد والعريش لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، مع تواصل الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان سابق، أن 70 مصاباً، من أصل 80، سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، بسبب استشهاد بعضهم، ومعالجة آخرين.