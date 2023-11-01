«القاهرة الإخبارية»: 3 مدارس في الجنوب اللبناني تتحول لمراكز إيواء للنازحين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء، بأن 3 مدارس في الجنوب اللبناني تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين من القرى والمناطق الحدودية، في ظل استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، قصف بلدتي «بليدا» و«عيتا الشعب» على الحدود اللبنانية، بعدة صواريخ وقذائف المدفعية، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الأربعاء، دون أنباء عن سقوط خسائر بشرية.

وأضافت وكالة «وفا» أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة «بليدا»، في قضاء مرجعيون، بجنوب لبنان، كما نفذ طيران الاحتلال، في وقت سابق من اليوم، غارة جوية على أحد المنازل في بلدة «عيتا الشعب» في الجنوب اللبناني.

وتشهد منطقة الحدود اللبنانية حالياً، اعتداءات متواصلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، تطال القرى الحدودية.