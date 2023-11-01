أميمة تمام تكتب: مشروع وطني

لطالما كنت أتمنى أن يكون لبلدنا مصر الحبيبة قناة إخبارية إقليمية ودولية تمتلك أدواتها وتستطيع أن تنافس مثيلاتها، حتى شرفت باختيارى لأكون جزءاً من هذا المشروع الوطنى الخالص وكم شعرت بالشرف والفخر والشغف آنذاك لتحقيق جميع أحلامى فى حلم وخطوة واحدة.

وها هو عام قد مر سريعاً، واستطاعت «القاهرة الإخبارية» فيه أن توجد لنفسها مكاناً وسط نظيراتها من القنوات الأقدم لتصبح مصدراً للخبر والثقة في آن واحد، تحية خالصة لصناع «القاهرة الإخبارية» والقائمين عليها والعاملين بها ولجمهور «القاهرة الإخبارية» الذين وثقوا فيها.