أخبار الحرب على غزة لحظة بلحظة.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

يركز كثير من المتابعين في الوقت الحالي على أخبار الحرب على غزة لحظة بلحظة، خاصة بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي قنابل إضاءة بكثافة في سماء غزة، مساء اليوم الأربعاء في اليوم الـ26 للحرب على قطاع غزة وسط استشهاد أكثر من 8795 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال والمسنيين.

تطور أخبار الحرب على غزة لحظة بلحظة

وتتطور أخبار الحرب على غزة لحظة بلحظة، في ظل إعلان 4 دول سحب سفرائهم من إسرائيل وهم بوليفيا وتشيلي وكولومبيا والأردن في ظل حذف شركة صينية شهيرة اسم إسرائيل من الخريطة فيها وهي شركة «علي بابا» الصينية الشهيرة، في الوقت الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفاة جنديين من جنديين اليوم على يد المقاومة الفلسطينية التي تقود القتال ضد إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 330 شخصا حتى الآن.

تطور أخبار الحرب على غزة لحظة بلحظة وإدخال سيارات إسعاف من مصر لأول مرة

وبمتابعة تطور أخبار الحرب على غزة لحظة بلحظة، فقد أعلنت مصر لأول مرة منذ بداية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، دخول 40 سيارة إسعاف لعلاج المصابين والجرحى في قطاع غزة، كما تم السماح بخروج الفلسطينيين مزودجي الجنسية وعدد من الأجانب من قطاع غزة وسط تنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسلطات المصرية.