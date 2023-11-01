مقرر أممي: لا ينبغي فرض عقاب جماعي ضد أهالي غزة خوفا من تفاقم الأزمة

أكد مايكل لينك، مقرر أممي سابق لحقوق الإنسان في فلسطين، على العمل المستمر لإيصال المساعدات اللازمة لدعم سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب تفهم الأسس الأساسية لقواعد القانون الدولي واللوائح المنظمة لهذه الصراعات، فعلى أي مؤسسة عسكرية التفرقة بين المدنيين والمقاتلين، وهناك الكثير من القوانين العسكرية التي تنظم هذه الصراعات.

تدمير المستشفيات وقطع الإمدادات

وأضاف «لينك»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تدمير المستشفيات وقطع الإمدادات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي يخالف وينتهك القوانين الدولية، مشيرا إلى أن الضرب العنيف دون تفرقة يحدث المزيد من الخسائر والإصابات، وهذا يعتبر تهورا كبيرا وانتهاكا للقانون الدولي، إذ أنه يعد جرائم حرب ضد البشرية.

قضايا كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي

وتابع، أنه لا ينبغي فرض عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة حتى لا تتفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن هناك قضايا كبيرة بشأن المذابح التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مستطردا أن النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية ذكر أنه ربما يكون هناك تحقيقات تجرى ضد إسرائيل بسبب المذابح التي ترتكبها في قطاع غزة.