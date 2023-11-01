اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «سلامات يا أهل غزة»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

- سلامات يا أهل «غزة».

- هنا القاهرة الإخبارية.. «المبتدأ.. والخبر».

- السيسي يتابع جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين.

- مصر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية.

الصفحة الثانية:

- جامعة العريش قاطرة التنمية في سيناء الجديدة.

- الأمل من رحم الألم.

- سيناء.. الثقافة تقود التنمية.

- التهجير.. خط أحمر.

الصفحة الثالثة:

- «الوطن» تحتفي بمرور عام على انطلاق القناة فى أكتوبر 2022 ورحلة نجاح فريق العمل.

- «أصبح لنا درعٌ وسيف».

الصفحة الرابعة:

- «كيان عملاق من أول يوم».

- من حرب أوكرانيا إلى ضرب غزة.. التغطيات مستمرة.

- غرفة أخبار «القاهرة».. من هنا يخرج الخبر للمتلقى.

- مراسلو «الإخبارية».. فرق محترفة تجوب العالم.

- «فايق»: فخور بأن لدينا منصة إخبارية عربية لم تخلع رداء القومية العربية.

- مراسلة «غزة» اضطرت للعمل من مستشفى بعد غلق مقر القناة بسبب تصاعد القصف.

- القناة أثبتت جدارتها خلال الشهور الماضية.. «منى عوكل» خلال تغطية أحداث غزة

- من هنا كان «المبتدأ».. و«الخبر».

- «القاهرة الإخبارية» بعيون أساتتذة الإعلام.

الصفحة الخامسة:

- «تطوير وتدريب».

- «سعدة»: الحقيقة الآن بين يدى المشاهد العربى ونستطيع تشكيل رأى عام حقيقى تجاه قضايانا.

- نقيب الإعلاميين: «المصداقية وسرعة نقل الخبر» معايير نجاح «القاهرة الإخبارية».

- دخول عالم «ميتافيرس» ومقرات بالعواصم وشراكات مع وكلاء الإنتاج الإخبارى.

- مدير «تطوير البرامج»: أمامنا تحدٍّ واضح هو أننا نخاطب مُشاهداً جديداً ونعرض الأخبار بزاوية «360 درجة».

- «القاهرة الإخبارية» وثلاثية المصداقية.. المسئولية.. والصدارة!

- سحر الجعارة تكتب.. القاهرة تتحدث عن نفسها

الصفحة السادسة والصفحة السابعة:

- نجوم شاشة «القاهرة».. النجاح «احتراف»

الإنسان قضيتنا

بيتى الثانى

أداء إعلامى منضبط

مشروع وطنى

مهنية وموضوعية

«أهل العزم»

منافسة القنوات الكبرى

إرادة وكفاءة

الدفاع عن الكلمة

حلم طال انتظاره

عاصمة الخبر

منارة الشرق

تعلمت المهنية

قناة عملاقة

بتوقيت القاهرة

صوت البلد

أول شمعة

«خصوبة مصر»

نتمسك بأحلامنا

«شغف وإبداع»

مدرسة متميزة

قناة مصرية دولية

تجربة ثرية

قناتى وأفتخر

قصة نفخر بها

«مهمات ومغامرات جديدة»

عام على التأسيس

«محطة قطار»

أحلامنا كبيرة

من دمشق إلى القاهرة

الصفحة الثامنة:

- استقبال الجرحى

- التبرع بالدماء

مستشفى ميدانى فى خدمة الأشقاء

- ضحايا العدوان

- مساعدات للدعم والإغاثة

- المصابون فى مستشفى العريش: رغم الألم.. بنحب الحياة