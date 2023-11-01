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عاجل.. تعرض أحياء عدة في قطاع غزة لقصف إسرائيلي متواصل

كتب:

شريف سليمان
09:41 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بتعرض مناطق بحي تل الهوى وغرب المدينة وبيت لاهيا وبيت حانون لقصف إسرائيلي متواصل.

واستقبلت مصر عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

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