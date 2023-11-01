منى صالح تكتب: بتوقيت القاهرة

«الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، أهلاً بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية على شاشة القاهرة الإخبارية.. عاصمة الخبر».. كانت تلك الجملة الافتتاحية التي بدأت بها أولى النشرات الإخبارية التي قدمتها في أول أيام إطلاق «القاهرة الإخبارية» منذ عام.

على مدار ساعة ونصف، امتلأ رأسي بأفكار كثيرة مبعثرة وطموح كبير وحالة من الخوف مختلط بصورة كبيرة للنجاح مع الأمل وتساؤلات كثيرة حول سير العمل بذلك الصرح الكبير.

أن تعمل مذيعاً بقناة القاهرة الإخبارية ليس بالأمر اليسير، فرغم حداثة عمرها، لكنها ولدت كبيرة، فالأخبار آتية من كل مكان في العالم والأحداث مشتعلة في عدة مناطق في الإقليم وحول العالم، وأن تجد قنوات كبرى عالمية وإقليمية أصبحت تنقل عن «القاهرة الإخبارية»، يدفعك ذلك بالتأكيد إلى الفخر والخوف معاً من حجم المسئولية والرغبة في مواصلة الاجتهاد والنجاح.