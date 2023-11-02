في ذكرى ميلاده.. حكاية مشهد أبكى الفنان سامي العدل على الهواء

في مثل هذا اليوم ولد الفنان الرحل سامي العدل، صاحب العلامة الفارقة في التمثيل للإخراج، إذ بدأ مشوار كفاح وقصة نجاح، من المنصورة للقاهرة، إذ ولد الفنان الراحل سامي العدل في عام 1946، بقرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

مواقف في حياة سامي العدل

مواقف مختلفة تعرض لها الفنان سامي العدل أثناء التمثيل وأثرت في حياته، إذ خلال لقائه في إحدى البرامج تحدث عن مشهد مؤثر جعله يبكي وهو يشاهده، وهو من فيلم «شارع الحب» للفنان الراحل عبد الحليم حافظ وحسين رياض، والذي جاء فيه: «أنت اللي هتغني يا منعم»، مؤكدًا أنه يبكى دائمًا عند مشاهدة هذا المشهد تحديدًا ويتأثر بشكل غريب منذ أن كان في الثانوية العامة.

أسرار في حياة الفنان سامي العدل

من ضمن الأسرار التي تحدث عنها الفنان سامي العدل، أنه لدية مبادئ ثابتة في الحياة الريفية، بشهر رمضان المبارك، خاصة السير في الشوارع، التي تخرج منها رائحة الأطعمة، قبل المدفع بدقائق قليلة: «أمي ماتت من زمان، بس لسه فاكر طعم أكلها، واشتقت للحب اللي كان بين الناس في شهر رمضان، وإزاي بيخافوا على بعض».

ورحل الفنان سامى العدل في عام 2015 عن عمر ناهز 68 عاما في المركز الطبي العالمى وذلك بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، وشيعت جنازته من مسجد آل رشدان بمدينة نصر وشارك في الجنازة والعزاء عدد غفير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربى.