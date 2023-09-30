رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إسعاد يونس تنعى نجل الفنان الراحل سامي العدل: «قلبي عندكم»

كتب:

ياسمين محمود
07:21 م | السبت 30 سبتمبر 2023
إسعاد يونس

إسعاد يونس

نعت الإعلامية إسعاد يونس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نجل الفنان الراحل سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

ونشرت إسعاد يونس صورة لأحمد سامي العدل، وعلقت عليها: «خالص العزاء لآل العدل جميعا في رحيل الفنان الشاب أحمد سامي العدل، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بميقات، قلبي عندكم».

تشييع جثمان نجل سامي العدل 

وجرى تشييع جثمان المخرج والممثل أحمد سامي العدل، اليوم، بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، وسط حضور كبير من الوسط الفني ويقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «قاعة الرزاق».

اقرأ المزيد:

إسعاد يونس: ماجد الكداوني لم يكن يعلم بظهور ابنته ساندرا في «صاحبة السعادة»

إسعاد يونس: حلقة ماجد الكدواني كانت «تريند».. وصوت ابنته ساندرا رائع 

4 معلومات عن فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس.. «عملية نصب كبيرة»

4 من نجوم الفن شاركوا بحرب أكتوبر في ضيافة إسعاد يونس (فيديو)

إسعاد يونس ومحمد هنيدي وأحمد العوضي.. النجوم يستعدون لموسم سينمائي جديد

لطفي لبيب يحكى لـ إسعاد يونس ذكرياته مع حرب أكتوبر: عبرت مع أول كتيبة