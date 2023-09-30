إسعاد يونس تنعى نجل الفنان الراحل سامي العدل: «قلبي عندكم»

نعت الإعلامية إسعاد يونس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نجل الفنان الراحل سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

ونشرت إسعاد يونس صورة لأحمد سامي العدل، وعلقت عليها: «خالص العزاء لآل العدل جميعا في رحيل الفنان الشاب أحمد سامي العدل، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بميقات، قلبي عندكم».

تشييع جثمان نجل سامي العدل

وجرى تشييع جثمان المخرج والممثل أحمد سامي العدل، اليوم، بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، وسط حضور كبير من الوسط الفني ويقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «قاعة الرزاق».