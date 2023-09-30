مشاهد من جنازة نجل الفنان الراحل سامي العدل.. انهيار والدته وصدمة شقيقته

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة نجل الفنان الراحل سامي العدل، بعد 8 سنوات من رحيل والده، وعند تشييع جثمانه لمثواه الأخير، عصر اليوم، عاش محبي الشاب، لحظات صعبة، وظهرت على وجوههم علامات الحزن والصدمة غير مصدقين وفاته بهذا الشكل المفاجئ.

مشاهد من جنازة نجل سامي العدل

وخلال جنازة المخرج الشاب أحمد سامي العدل، انهارت والدته ماجدة نور الدين، إذ وقفت تستقبل خروج جثمان فلذة كبدها، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد الفاروق بالمعادي، وتشيعه لمثواه الأخير، وودعته بكلمات مؤثرة.

«مع السلامة.. مع السلامة» كلمات نطقت بها ماجدة نور الدين، والدة الراحل أحمد سامي العدل، وهي تودعه إلى مثواه الأخير، إذ ظهرت في حالة انهيار تام ولا تستطيع الوقوف على قدميها، حيث ساعدتها ابنتها التي ظهرت هي الأخرى غير مصدقة ما حدث.

صدمة وحزن في الوسط الفني

وظهرت الصدمة على وجوه عدد من الفنانين في جنازة المخرج الشاب أحمد سامي العدل، وبينهم المطرب أمير عيد، والمخرج خالد يوسف، والإعلامية بوسي شلبي، وهنادي مهنا، وإيمان العاصي، وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على توديع نجل الفنان الراحل سامي العدل.

وكان قد حرص بعض الفنانين على نعي المخرج الشاب، عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من بينهم هشام ماجد: «البقاء لله في أحمد سامي العدل، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ويصبر أهله وحبايبه»، وقالت ريهام حجاج: «لا إله إلا الله مش مصدقة، آخر مسلسل اشتغلناه سوا، هو مسلسل جميلة، أحمد سامي العدل المحترم الجميل المؤدب الشاطر، البقاء والدوام لله وحده، الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك وحبايبك».

بينما نعته ريهام حجاج قائلة: آخر تعاون مع أحمد سامي العدل، كان من خلال مسلسل جميلة الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2022، وعمل به مساعدًا للإخراج، وهو من إخراج ابن عمه محمد العدل الشهير بـ ماندو العدل.

ورحل عن عالمنا أحمد العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ أعلنت الخبر شقيقته رشا سامي العدل، وكتبت عبر حسابها على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل»، وطلبت الدعاء له قائلة: برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة.