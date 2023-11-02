وزير البترول الأسبق: الحرب على قطاع غزة تضع العالم أجمع في حالة هلع

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الطاقة عنصر فعال في كل العالم، والحقيقة الثابتة والراسخة أن الشرق الأوسط يحتوي على 40% من احتياطات البترول في العالم، وتخوف العالم من طول الحرب على قطاع غزة يضع العالم أجمع في حالة هلع.

ارتفاع خام برنت بسبب الحرب

وتابع «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن خام برنت بدأ يرتفع ببطء بسبب الحرب على قطاع غزة، وهناك توقعات لارتفاعه لـ105 دولارات حال استمرار الحرب على قطاع غزة بوتيرة هادئة بدون أن تمتد إلى مضيق هرمز، أو 150 دولارا حال خروج الأزمة عن السيطرة.

ولفت إلى أن مصر قامت بتسعير البترول في الموازنة عند 80 دولارا، وإذا زادت متوسط السعر، فهذا يضغط على الموازنة بصورة كبيرة، إذ كل دولار يضغط على الموازنة بقيمة 8 مليارات جنيه.