مصر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين، مع هولك جورجين، رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين. واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، وتم التأكيد على الدور الأساسى للوزارة، الذى يتمثّل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، إضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، والإسهام فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وقال الوزير إن اللقاء شهد بحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين فى عدد من مجالات التصنيع العسكرى. وأكد الوزير أن الوزارة تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لامتلاك القدرة فى مختلف المجالات.

وشدّد «صلاح الدين» على أهمية البدء فى المشاركة للتعاون لتصنيع أحد المنتجات، التى يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، لتكون نقطة انطلاق لتعاون مستقبلى بين الشركات التركية والشركات المناظرة لها بالإنتاج الحربى، كما حرص على دعوة الشركات التركية للمشاركة فى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية المقرّر عقده بمصر خلال الشهر المقبل.