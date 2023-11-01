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الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إضاءة بكثافة في سماء غزة

كتب:

يارا أشرف
09:50 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، منذ قليل، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل إضاءة بكثافة في سماء غزة.

وكانت مصر استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

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