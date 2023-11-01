رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تقصف سواحل غزة وسط تحليق جوي مكثف

كتب:

شريف سليمان
09:55 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
غزة تحت القصف الإسرائيلي لليوم 25

غزة تحت القصف الإسرائيلي لليوم 25

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن بحرية الاحتلال تقصف بقوة الشريط الساحلي في قطاع غزة وتحليق جوي مكثف في سماء المحافظة الوسطى والجنوبية واستهداف عدد من المنازل.

وكانت مصر استقبلت عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

اقرأ المزيد:

عاجل.. تعرض أحياء عدة في قطاع غزة لقصف إسرائيلي متواصل

عضو مجلس حقوق الإنسان: نحن بحاجة لخارطة طريق لما بعد أحداث غزة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «سلامات يا أهل غزة»

«القاهرة الإخبارية» كيان عملاق من أول يوم: من حرب أوكرانيا إلى ضرب غزة.. التغطيات مستمرة

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: إلقاء أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزة
بقلم شريف سليمان