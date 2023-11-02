صرخة سيدة فلسطينية بعد قصف مخبز الشرق خلال شراء «عيش».. أبكت القلوب (فيديو)

منذ 7 أكتوبر، يعيش أهالي غزة لحظات قاسية بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يتوقف عن ارتكاب الجرائم البشعة، الذي جعل الأهالي يعانون نقصا شديدا في الطعام والمياه والوقود مع انقطاع الكهرباء والاتصالات بشكل جزئي.

خلال فترة القصف، اعتاد أهالي للوقوف فترات طويلة أمام المخابز للحصول على رغيف الخبز من المخابز، إذ الجميع يصطفون في طوابير طويلة ويستيقظون منذ الصباح الباكر للحصول على رغيف الخبز، ولكن رغم تلك اللحظات الصعبة إلا أن الاحتلال يستمر في الجرائم البشعة وكان آخرها قصف مخبز الشرق بشارع النصر بمدينة غزة.

لحظة قصف المخبز

روت شاهدة عيان عن لحظة تعرض المخبز للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي، إذ ذهبت منذ الساعة 6 صباحا لتقف أمام المخبز من أجل الحصول على رغيف الخبز وقبل أن يأتي دورها في الطابور، تفاجأت بقصف طائرات الاحتلال الإسرئيلي: «إحنا معندنا خبز من امبارح وبناتي وأطفالهم كان جعانين فصليت الفجر ونزلت على المخبز عشان أجيب عيش واستنى دوري وقبل ما أخد الخبز لقينا قصف علينا»، وفقا لما نشره تلفزيون فلسطين.

إصابة السيدة وعائلتها

أصيبت السيدة الفلسطينية وبناتها وأطفالها وتم نقلها لتتلقى العلاج اللازم داخل مستشفى الشفاء: «إحنا معندناش لا أكل ولا مياه ومفيش رغيف خبز وديارنا خربت وأهى حياتنا معدومة»، رغم تلك اللحظات الصعبة التي يعيشها أهالي غزة إلا أن سيطرت على السيدة الفلسطينة حالة من الرضا: «الحمد لله على كل حال وربنا يلطف بينا وينصر غزة» الأمر الذي جعل مقطع الفيديو الخاص بالسيدة يثير التعاطف الكبير معها بعدما أبكت القلوب.

وقصف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي تجمعًا للمواطنين كانوا يصطفون أمام مخبز الشرق، ما أدى لوقوع عشرات الشهداء والجرحى، كما استهدف القصف الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف التي تعمل على نقلهم إلى المستشفيات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).