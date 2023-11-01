مدير مستشفى الشفاء بغزة: «إللي عنده لتر سولار يتبرع بيه»

لحظات صعبة يعيشها أهالي غزة، فالجميع فقد عائلاته، ومنازلهم أصبحت ركاما، بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي لم يتوقف عن ارتكابها في حق هذا الشعب الفلسطيني الأعزل.

أهالي غزة إلى مستشفى الشفاء

توجه العديد من سكان غزة إلى مستشفى الشفاء ذلك المكان الذي يستقبل العديد من الشهداء والجرحى لتلقي العلاجات اللازمة، ونتيجة للقصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرئيلي على هذا الشعب المكلوم، أدى ذلك إلى نقص في الوقود وانقطاع الكهرباء والخدمات الطبية خاصة بعد الهجوم المكثف الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي وتسبب في حدوث دمار شامل في جميع الأماكن في غزة.

رسالة مدير مستشفى الشفاء

رسالة مؤثرة وجهها الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة، اليوم للأهالي طالبا منهم أن من يمتلك لترا من السولار عليه التوجه على الفور إلى المستشفى لإنقاذ المرضى محذرا خلال ساعات أنه سوف تتوقف المولدات بسبب نفاد الوقود، وذلك وفقا لما ذكره تليفزيون فلسطين.

مستشفى الشفاء الطبي

وكان الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء أكد خلال مداخلة هاتفية في قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستشفى استقبل يوم الأحد فقط 550 جريحًا، وحوالي 200 شهيد، الأمر الذي يجعل المستشفى غير قادر على تقديم الدعم، مشيرا إلى أنه يجب إدخال مستشفيات ميدانية للقطاع، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار وإدخال الوقود للقطاع.