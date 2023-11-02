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وزير الاتصالات الفلسطيني يشكر مصر: حريصة على إرسال المساعدات دون توقف

كتب:

يارا أشرف
12:21 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني

الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني

قال الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن قطع الاتصال والإنترنت جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه المرة الثانية التي يقطع الاحتلال المسارات الدولية الواصلة لقطاع غزة والتي من خلالها يتم تقديم خدمات الاتصالات.

تعرّض الشبكة للدمار والتعطل

وأضاف «سدر»، خلال حواره عبر زووم لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية شيرين عفت على فضائية «DMC»، أن باقي عناصر الشبكة التي كانت موجودة جزء كبير منها تعرض للدمار جراء القصف الإسرائيلي وجزء آخر تعطل لعدم توفر التيار الكهربائي أو نقص الوقود.

المساعدات تعتمد على توافر الوقود

وأكد، أن كل المساعدات تتوقف وتعتمد بشكل رئيسي على توفر الوقود، إذ أن بدونه يتوقف عمل المستشفيات والسيارات تتعطل ولا تستطيع الحركة، موجها الشكر لجمهورية مصر التي كانت حريصة على إرسال المساعدات وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في غزة، متابعا: «نطمح لمزيد من الضغط لإدخال الوقود وضمان عدم تكرار قطع الاتصالات والإنترنت».

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