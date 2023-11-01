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شكري يؤكد هاتفيا لنظيره البريطاني ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة

كتب:

أ ش أ
11:05 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
سامح شكري

سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، حول التصعيد العسكري في قطاع غزة.

ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» - إن الوزيرين تبادلا التقييمات حول ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكامل، وضمان حماية المدنيين، وتقديم الدعم لرعايا الدول الثالثة والإفراج عن الرهائن.

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