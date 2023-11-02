خالد أبو بكر: نرفض مخططات تهجير أهل غزة.. والقضية الفلسطينية «قدرنا»

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ردًا على خبر نقلته صحفا أجنبية، حول طلب «نتنياهو» من قادة أوربيين الضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين من «غزة»: «نرفض ذلك بشدة، والقضية الفلسطينية قدرنا».

وأضاف «أبو بكر»، خلال برنامجه «كل يوم»، والمُذاع على قناة «ON»: «أرجو أن ننتبه لما يحدث وأن نعي ذلك.. وربنا يكون في عون متخذ القرار، والمعطيات ليست سهلة».

علينا اتخاذ القرار مهما كانت التحديات

وتابع الإعلامي والمحامي الدولي: «علينا اتخاذ القرار مهما كانت التحديات.. وهذا هو القدر.. متخذ القرار المصري في موقف صعب».

واستنكر من الموقف العالمي من الأحداث المتصاعدة، والقصف المستمر على قطاع غزة، من الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أننا أمام حالة إنسانية لا توصف، وشهداء بالآلاف من الكبار والرجال والأطفال، في مشهد يتكرر كل ساعة.

وعلق على وصول الأشقاء الفلسطينيين للعلاج في مصر، قائلًا: «الأعداد ليست كثيرة، ونحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومفيش إنسان بيدخل إلا يكون معروف إزاي وفين وامتى.. وهناك لجان تحقق في كل شخص يدخل الحدود المصرية، وخاصة من رعايا الدول الأجنبية».