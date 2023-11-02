رئيس مدينة أجا: حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من الخدمات التموينية

عقد حاتم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، اجتماعا طارئا مع نواب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير الإدارة الزراعية ، ومدير الإدارة الهندسية، ورؤساء الأقسام الهندسيه، والنظافة، والحملة الميكانيكية برئاسة المركز.

منع التعديات على الأرض الزراعية

وقال رئيس مجلس مدينة أجا، في بيان، إنه سيتم منع أي تعديات على الأرض الزراعية، والبناء المخالف خارج الحيز العمراني بنطاق مركز ومدينة أجا، وإزالتها في المهد، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول مصادرة بلاعودة، وأن يتم تحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف، وفقا للنموذج الوارد من وزارة التنمية المحلية، وتسليم المحاضر لمركز الشرطة فورا.

وشدد رئيس مجلس المدينة، على إزالة التعديات على الأرض الزراعية أوالتشوين عليها، لإزالة التعديات ورفع جميع مخلفات الهدم والانقاض بعد الإزالة، وإعادة الأراضي التي تم إزالة التعدي عليها إلى سابق عهدها، وزراعتها لتعود كما كانت.

حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من الخدمات التموينية

وأكد «قابيل» على ضرورة تكثيف الحملات الموسعة بنطاقي المركز والمدينة، وتكثيف المرور لكافة القيادات ومسؤولي الإدارة الهندسية والزراعة على مدار ساعات اليوم، للتصدي بكل حزم لكافة محاولات القيام بأعمال بناء بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم القيام بالإزالة الكاملة لأي أعمال مخالفة، وسيتم حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من الخدمات التموينية وخدمات الجمعيات الزراعية وكافة الخدمات الحكومية حيال أي مخالفة دون ترخيص، والتعدي على الأرض الزراعية.

واختتم رئيس مجلس المدينة الاجتماع بضرورة المتابعة لعمل الصيانة اللازمة لأي معدة معطلة للاستفادة منها في العمل، وعمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة المتواجدة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المركز.