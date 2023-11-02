مصادر بـ«صحة كفر الشيخ»: افتتاح أول مستشفى للتأمين الصحي الشامل السبت

كشف مصدر مطلع بمديرية الصحة والسكان في محافظة كفر الشيخ، افتتاح أول مستشفي في كفر الشيخ، لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين، بمستشفي بيلا المركزي السبت المقبل.

خدمات الكشف الطبي الشامل

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«للوطن»، أنّ وزير الصحة سيفتتح مستشفي بيلا المركزي لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، بتكلفة بلغت نحو 271 مليون جنيه، لافتا أنّ المستشفي تتكون من 5 طوابق، وبلغت مساحتها الإجمالية نحو 5200 متر، كما تحتوي على 28 عيادة خارجية، علاوة على 24 حضانة، و11 سرير عناية مركزة، و30 ماكينة غسيل كلوي متطورة، و4 غرف عمليات، وأقسام للأشعة، ومعامل للتحاليل، وبنك للدم، وقسم للعلاج الطبيعي.

الحصول على كارت التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أنّ مستشفي بيلا المركزي في محافظة كفر الشيخ، ستقدم أول تجربة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، من خلال تقديم المواطن لملف أوراق، ليحصل خلال أيام علي كارت الخدمات للتأمين الصحي في سهولة ويسر، بما يخدم المواطنين في شتي ربوع المحافظة، وسط تقديم خدمة طبية فائقة من خلال تلك المنظومة بالمجان.