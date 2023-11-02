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قرار حكومي بزيادة رأس مال بنك ناصر الاجتماعي بقيمة مليار جنيه

كتب:

محمد مجدي
09:12 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
بنك ناصر الاجتماعي

بنك ناصر الاجتماعي

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة رأس مال بنك ناصر الاجتماعي بمبلغ مليار جنيه من الاحتياطي التدعيمي، بعد التوزيع ليصبح رأس مال البنك 6 مليارات جنيهًا خلال العام المالي 2022/ 2023.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزيرة التضامن، والذي حمل رقم 362 لسنة 2023.

يأتي ذلك بناء على محضر اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في 21 نوفمبر 2022.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.