حصاد «الأوقاف» خلال شهر أكتوبر.. شنط غذائية للمحافظات ومساعدات لغزة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية،على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حصاد شهر أكتوبر 2023 الذي تصدره الوزارة، وشمل إرسال 250 طن لحوم سلع وغذائية لأهالي قطاع غزة، ضمن شاحنات المساعدات التي تعبر بشكل يومي من معبر رفح البري، بسبب العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع.

إرسال المساعدات إلى غزة

وذكرت وزارة الأوقاف أنه في إطار مساعدات الوزارة لأهالي غزة، تم إرسال 50 طن لحوم، بالإضافة إلى 200 طن من السلع الغذائية المختلفة عبر معبر رفح البري، لافتة إلى أنّه في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع الأضاحي والإطعام تم توزيع 98 طن لحوم، بالتنسيق بين وزاتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

تنظيم المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كما أعلنت الوزارة أنّه تم توزيع 70502 شنطة سلع غذائية على المديريات الإقليمية، يأتي ذلك بالإضافة إلى تنظيم المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وفهم مقاصده السامية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنّه تم افتتاح 65 مسجدا، وعقد 78 مجلسا لإقراء القرآن، وإقامة 3 ابتهاليات كبرى في حب الرسول، بالإضافة إلى تسيير 40 قافلة دعوية كبرى، وعقد 95 ندوة ضمن الأسبوع الثقافي وتكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد.