تحرير 27 محضرا للمخالفين في حملات على الأسواق بالإسكندرية

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق ببشابر الخير 1 ومنطقة كرموز، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات الغذائية وصلاحيتها ومراقبة الأسعار بالأسواق.

كرموز وبشاير الخير

وأشارت «شعبان» إلى أن الحملة استهدفت منطقة كرموز ومشروع بشاير الخير 1، وجرى التفتيش على عدد 4 صيدليات وتم تحرير محضر لصيدلية.

أسفرت الحملة عن تحرير 27 محضرًا بينها 6 محاضر صحة وتم أخذ 4 عينات مواد غذائية لتحليلها كما تم تحرير 6 محاضر أمن صناعي، 4 رصد بيئي، 5 محاضر تموين، 5 محاضر شؤون بيئة.

كما تم تحرير 12 إنذار رخص محلات للتنبيه على المحال بسرعة التقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقاً للقانون 154 لسنه 2019 لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحصيل مبلغ 2620 جنيه صرف صحي.

الحملات مستمرة

وأوضحت المهندسة سحر شعبان أن الحملة ضمت إدارة إشعال الطريق، والرقابة والرصد البيئي، وشؤون البيئة، ورخص المحلات بالحي، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والرصد البيئي بالمحافظة وجهاز حمايه المستهلك والصرف الصحي.