منافذ لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة غرب الإسكندرية.. «اللحمة» بـ220 جنيها

يعد حي غرب الإسكندرية أحد أكبر أحياء الإسكندرية، لذا فمعرفة منافذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية به، يعد أحد أهم احتياجات المواطنين، نظرا لما تمثله المبادرة من قيمة كبرى لأبناء المدينة الساحلية بشكل عام وأهالي غرب بشكل خاص، نظرا لتقديم السلع بشكل مخفض بنسبة كبيرة تصل إلى 30% في عدد من السلع.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل منافذ بيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة غرب الإسكندرية، منها منفذ يبيع كيلو اللحمة بـ220 جنيها، بحسب ما كشفته المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي في تصريحات لـ«الوطن».

وأكدت الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وعدم التلاعب بالأسعار لتحقيق أهداف المبادرة.

منافذ حكومية في مبادرة خفض أسعار السلع غرب الإسكندرية

- منفذ وزارة الزراعة بشارع الأمير لؤلؤ بالورديان

- منفذ وزارة الزراعة بصينية الورديان

- منفذ وزارة الزراعة بشارع الشيخ طموم

- منفذ وزارة الزراعة بالمفروزة

- مجمع أمان للحوم بصينية الورديان

- منفذ مبادرة محافظة الإسكندرية ضد الغلاء بشارع القفال الذي يحوي لحمة طازة الكيلو بـ220 جنيه.