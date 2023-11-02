عبد المنعم سعيد: الهدف من «طوفان الأقصى» كان كسر نظرية الردع الإسرائيلي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن عملية «طوفان الاقصى» التي حدثت في السابع من أكتوبر كانت عبارة عن إثبات فكرة إمكانية كسر نظرية الردع الإسرائيلية، وإذلال الطرف الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي يستغل الأزمة

وتابع «سعيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قام باستغلال هذه الأزمة للتصعيد ضد الشعب الفلسطيني، وقام باستخدام القصف الجوي بصورة مكثفة تمهيدًا للتدخل البري، مشيرا إلى أن الغرب والكثير من دول العالم وقفت بجانب الاحتلال الإسرائيلي في الصراع الحالي بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني.

ولفت إلى أن الحوثيين تحدثوا على أنهم سيدخلون إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال استخدام الصواريخ والمسيرات، مع استخدام الاحتلال كثافة نارية ضد المدنيين، وهذا الأمر لا يتعلق بالحرب على المقاومة بقدر ما هو محاولة للانتقام، والضغط على مصر وأطراف أخرى لإزالة شمال غزة إلى الجنوب.

وأشار إلى أن حماس ما زال لديها القدرة على توجيه الصواريخ لمدن الاحتلال الإسرائيلي، رغم استخدام هذه القوة، مشيرًا إلى أن الحرب الحالية هي الخامسة التي تشن على قطاع غزة، وكانت في المتوسط تصل ما بين 5 لـ7 أسابيع، والحرب الحالية وصلت للأسبوع الرابع.