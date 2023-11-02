مركز معلومات تغير المناخ يصدر توصيات مهمة قبيل بدء موسم زراعة القمح

أصدر مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات خاصة ببدء موسم زراعة القمح للموسم الشتوي الجديد 2023-2024، والتي من المقرر أن تبدأ بعد أسبوع من اليوم، بسبب ظاهرة النينو التي تسببت في تأخر برودة الجو ومن ثم تأخر الشتاء.

وأكد أنّه يجب الأخذ في الأعتبار 3 توصيات مهمة أولها الالتزام بالخريطة الصنفية للموسم الجديد، والزراعة بتقاوي معتمدة من الجمعية أو الشركات، والزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا عدا المناطق المتأثرة بالأملاح، مع إضافة سلفات نشادر أو نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة.

يجب عدم تعطيش النباتات

ونوّه بأهمية رية المحاياة بعد حوالي من 21 إلى 25 يومًا من الزراعة، وعدم تأخير رية المحاياة عن 30 يومًا إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة ويوالي الري بعد ذلك كل 25 يومًا، ويجب عدم تعطيش النباتات خاصة في أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري.

عدم خلط مبيدات الحشائش إلا بتوصية

لفت إلى أهمية رية التشتية 10 لترات حامض فسفوريك، أو من 3 إلى 4 كيلوجرامات ماب أو «منقوع» سوبر الفوسفات لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع، مع عدم خلط مبيدات الحشائش إلا بتوصية أو تجربة حيث إنّها تتسبب في مشاكل كل موسم وإصفرار أطراف القمح أو توقف نموه وتعطله.