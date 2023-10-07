هل تؤثر ظاهرة «النينو» على محصول القمح؟.. مطالبات بالالتزام بالزراعة في نوفمبر

أكّد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة اتباع التوصيات الخاصة بمحصول القمح للموسم الحالي لتلافي الإصابة بأمراض الصدأ الأصفر وعدم الوصول لنمو خضري جيد قبل طرد السنابل بسبب دفء الشتاء الحالي كما هو متوقع بسبب ظاهرة النينو المناخية الحالية.

موعد الزراعة المناسب

أوضح أنَّه يجب الالتزام بأن تكون الزراعة في نوفمبر لأن التبكير أو التأخير سوف يؤدي الى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو وخاصة في المراحل الحرجة مثل مرحلة الانبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني، لذلك فأنسب موعد هو النصف الأول من «هاتور» وهو الشهر الثالث في التقويم القبطي المصري والذي يوافق من 5 نوفمبر إلى 5 ديسمبر لان الزراعة المبكرة في أكتوبر تجعل النبات يأخذ احتياجاته الحرارية مبكراً وبالتالي يجعل النبات يدخل في مراحل نضج مبكر بدون بناء مادة جافة مناسبة للمحصول، ما يعني طرد مبكر وتزهير في عز البرد يعني مشاكل في الإخصاب وتقزم وضعف في إنتاج الحبوب والتبن طبعاً.

وتابع أنَّ التأخير لما بعد منتصف ديسمبر سيؤدي لنقص في النمو الخضري وضعف فسيولوجي وتهيئة اكثر للإصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الأصفر كما سيحدث تأخر لمرحلة الطور «اللبني» والطور «العجيني» ليكونا في النصف الأول من ابريل وهما المرحلتان الأشد حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة في حالة وجود صيف مبكر.

زراعة الأصناف التي تجود في منطقة الزراعة

أما أهم الأصناف التي تجود في معظم مناطق الجمهورية فهي جيزة 171، مصر 4، سخا 95 و96 ومصر 3 مبكر وهو مناسب للزراعة المتأخرة وسدس 14 الوجه القبلي وبني سويف 5 و7 للمكرونة، مع ضرورة الامتناع تماماً عن زراعة سدس 12 وجميزة 11 ومصر 2 في وجه بحري بسبب الإصابة بالصدأ ويمكن زراعتها في الوجه القبلي.