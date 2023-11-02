«التعليم» تكلّف المحققين الداخليين بتقييمات التحقق بمنهجية الجدارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تكليف المحققين الداخليين بتقييمات التحقق بمنهجية الجدارات، وذلك في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالي.

ويأتي القرار بناء على ترشيحات منسقي برامج التعليم الفني باللجنة النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، لتنفيذ أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، في ضوء لائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

ويتضمن قرار التكليف التأكيد على صدق وموثوقية أدوات التقييم، والتأكد من أنّ المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد ومتسق، وتأكيد قرارات التقييم التي يتخذها المقيمون قبل إعلان النتائج، والتأكد من أن سجلات التقييم والتحقق الداخلي دقيقة وكاملة، ودعم المقيمين من خلال تقديم التغذية الراجعة والتوجيه والمشورة، وتنفيذ إجراءات المدرسة للتعامل مع التماسات التقييم المقدمة من الطلاب.