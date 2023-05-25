كيفية التقديم على منحة الجامعة الأمريكية لمعلمي وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن منحة لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية العاملين بالمدارس القومية التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، تفاصيل المنح التدريبية، لافتة إلى أن التدريب يتم عقده «أون لاين».

تفاصيل منح تدريبية من الجامعة الأمريكية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن آخر موعد لإرسال الأوراق للتقديم مستوفاه بنتيجة اختبار تحديد المستوى، سيكون 11 يونيو المقبل.

كيفية التقديم على منحة الجامعة الأمريكية

وعلى الراغبين في التقديم في المنحة الحصول على استمارات التقديم للمنحة الحضور لإدارة العلاقات الثقافية بالمعاهد القومية.

ومن الأوراق المطلوبة للتقديم، صورة من الرقم القومي، السيرة الذاتية بالتفصيل باللغة الإنجليزية، صورة من المؤهل الجامعي.

- صورة من الدورات التدريبية السابقة.

- شهادة خبرة من العمل.

- شهادة تزكية من مدير المدرسة.

- نتيجة اختبار تحديد المستوى.

وفيما يلي أبرز الشروط المطلوبة للتقديم في المنحة لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا يكون قد حصل على أي منحة تدريبية من أي جهة دولية من قبل.

3- أن يكون المتقدم خريج أحد أقسام اللغة الإنجليزية من كليات «أداب - ألسن - تربية».

4- أن يكون معينًا في المدرسة.

5- أن يكون المتقدم ملمًا بمهارات الحاسب الآلي.

6- ألا يزيد السن عن 45 سنة ولا يقل عن 22 سنة.

7- أن يحصل في اختيار تحديد المستوى على B2 في اللغة الإنجليزية.