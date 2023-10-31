«التعليم» تعلن شروط وإجراءات التقديم بمسابقة معلم مبتكر من أجل الغد

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إطلاق مسابقة معلم مبتكر من أجل الغد، مشيرا إلى أن المسابقة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتهدف إلى نشر الوعي بأهمية دمج الموارد الرقمية في الممارسات الصفية واللاصفية، وتشجيع المعلمين على الإبداع في إنتاج الموارد الرقمية التربوية، وتوفير وإيجاد مستويات متعددة ومتنوعة من التفاعل، وتحفيز التعليم النشط، والانتقال من نموذج نقل المعلومات والمعرفة إلى نموذج التعليم الموجه والتعلم الذاتي، وتعميم التجارب والموارد الرقمية بين أعضاء هيئة التعليم، دعم مركز التعليم عن بعد بالموارد الرقمية المتميزة وتكوين اتجاه ايجابي نحو المركز.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين الفئات المستهدفة لمسابقة معلم مبتكر من أجل الغد:

- أعضاء هيئة التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

- معلمى التربية الخاصة والدمج بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.

شروط مسابقة معلم مبتكر من أجل الغد

وأوضحت الشروط العامة للمسابقة لكل من (معلمى التربية الخاصة - معلمي التعليم العام والتعليم الفني - معلمي الأزهر الشريف):

- تراعي الموارد الرقمية المقدمة الجانب البيئي أو الحفاظ على الموارد المانية أو المواطنة واحترام الآخر أو التغيرات المناخية كتحديات يجب مراعاة أحداها عند تقديم المورد الرقمي.

- أن يكون المتقدم من ضمن معلمي وزارة التربية والتعليم المصرية والأزهر الشريف وعلى رأس العمل.

- في حالة قيام المتقدمين برفع مشاركتهم في مستوى غير المستوى المؤهل له سوف يتم تجميد المشاركة ولن يتم تحكيمها ، لذا يرجى التزام الدقة في تعبئة نموذج التقدم الإلكتروني جيداً لتحديد المستوى الذي ستتقدم اليه.

- احترام محتويات المورد الرقمي لحقوق التأليف والنشر بالإشارة إلى المصادر.

- بالنسبة لمعلمي التربية الخاصة والدمج تراعى الموارد الرقمية في هذا المجال احتوائها على مناهج التربية الخاصة والدمج بالنسبة للمستوى الثاني والثالث، وبالنسبة للمستوى الأول يكون البرنامج في التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة والدمج.

الإجراءات التنظيمية:

- يسمح بالمشاركات الفردية والثنائية والجماعية بحد أقصى ثلاثة أشخاص.

- يتم التسجيل لفرد واحد من المجموعة وسوف يسمح له بإضافة أسماء المشاركين معه في نموذج التقدم دون تعديل أسماء المجموعة.

- يوضح نموذج التقدم على موقع الأكاديمية الشرح التفصيلي لجميع إجراءات وشروط الإعلان لكل بند.

- يبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني للأكاديمية من يوم الأحد الموافق 29/10/2023 حتى يوم الخميس الموافق 30/11/2023.

- يبدأ التحكيم من يوم الأحد الموافق 3/12/2023.