«التعليم» تطلق المسابقة الدينية لطلاب المرحلة الابتدائية بجوائز مالية

وجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإعلان عن المسابقة الدينية الكبرى، للطلاب بالمرحلة الابتدائية، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب، ندعو طلاب المرحلة الابتدائية للمشاركة في المسابقة بالكتابة عن أحد الموضوعين التاليين:

- حماية البيئة مسؤولية الجميع في ضوء قراءتك لكتاب: «حماية البيئة .. بين المسئولية الشرعية والإنسانية» من إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير، اكتب بحثا عن مسؤولية حماية البيئة والحفاظ عليها.

- مكارم الأخلاق أساس الشخصية الناجحة والمجتمع السليم في ضوء قراءتك لكتاب: «مكارم الأخلاق» من إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير، اكتب بحثا عن مكارم الأخلاق ودورها في نجاح الفرد وسلامة المجتمع.

شروط المسابقة الدينية الكبرى للمرحلة الابتدائية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط المسابقة الدينية الكبرى للطلاب بالمرحلة الابتدائية وهي كالتالي:-

- أن يكون الطالب مقيدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات، ولا يزيد على 15 صفحة.

- كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث.

- تعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

- توضع حواشي (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلا.

- يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدقة في التوثيق.

- الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 مارس 2024.

جوائز المسابقة المالية للطلاب

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تقديم جوائز مالية للفائزين للمسابقة تتقدم بها وزارة الأوقاف للفائزين، كما يلي:

الحاصلين علي المركز الأول : 2500 جنيه

-الحاصلين علي المركز الثاني : 1500 جنيه.

- الحاصلين علي المركز الثالث : 1000 جنيه.

- من المركز الرابع إلى العاشر : 500 جنيه.