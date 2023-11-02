قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 45 فلسطينيا في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بما فيها أحياء في قلب مدينة رام الله، واعتقلت 45 فلسطينيًا.

اقتحام حي الطيرة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي «الطيرة» الراقي وتركزت في منطقة منه، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الشبان، واستخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، قبل أنّ تنسحب وتغادر المكان، وتتوجه إلى حي «بطن الهوا» المجاور.

إصابة شابين في الاشتباكات

وأصيب شابان في بلدة «ترمسعيا» شرق رام الله، بالرصاص الحي، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لسيارة كانا يستقلانها، وجرى نقل الجثمانين للمستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 أشخاص، بينهم طفلين، من بلدة «نعلين» غرب رام الله، إذ داهمت المنازل وفتشتها، واستخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

اقتحام بيت لحم

واقتحم الاحتلال، مدينة «بيت لحم» الواقعة إلى الجنوب من القدس، واعتقلت 10 أشخاص، فضلا عن اعتقالها عدد من الأشخاص في مناطق متفرقة بمحافظة الخليل.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير في الأغوار الشمالية، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور، علما بأن هذين الحاجزين يربطان مدن الضفة بمنطقة الأغوار.

وفي محافظة أريحا الشرقية، اقتحم الاحتلال مخيمي «عقبة جبر» و«عين السلطان»، واعتقل 3 بينهم أسيرين مُحررين، من المخيم الأول.

اقتحام نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال، نابلس شمالا، واعتقلت منها 7 جميعهم أسرى محررون، فيما جرى اعتقال رجل بعد مداهمة منزله في مدينة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت محافظة جنين الواقعة شمال الضفة، واعتقلت ستة أشخاص بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.